Krystian Wieczorek kilka miesięcy temu oznajmił, że odchodzi z serialu "Komisarz Alex".

Reklama

Podziękował całej ekipie i widzom.

Dziękuję całej ekipie i wszystkim twórcom "Komisarza Aleksa" za wasz czas, wasz talent, cierpliwość, za wsparcie i wyrozumiałość. Dziękuję wszystkim psiakom, które grały Aleksa za przyjaźń. To był dla mnie piękny czas. Na koniec najważniejsze podziękowanie: dziękuję widzom i fanom serialu, bo bez Was moja/nasza praca straciłaby sens - napisał na swoim Instagramie.

Dlaczego Krystian Wieczorek odchodzi z serialu?

W rozmowie z magazynem "Show" wyjaśnił powody.

Wyznał, że odszedł z produkcji TVP głównie z powodów rodzinnych. Aktor ma córkę, z którą z powodu zobowiązań zawodowych nie może spędzać tyle czasu, ile by chciał. Wyznał, że rodzina jest dla niego najważniejsza.

Mam małe dziecko, rodzinę i bycie marynarzem w Łodzi przez cztery lata było zabieraniem czasu mojej rodzinie. (…) Przyszedł ten moment, że wracanie do domu jest ważniejsze niż wracanie do hotelu. Nie chciałem składać mojej rodziny na ołtarzu aktorstwa. To była bardzo przemyślana decyzja - powiedział Krystian Wieczorek.

Nie chciałem być jak Zbigniew Wodecki, na którego widok córka mówiła: "Mamo, patrz, pan z telewizji do nas przyjechał". Gdybym chciał, pogodziłbym pracę w trzech serialach. (…) Teraz najważniejsze jest, żeby wracać do domu. Moja córka ma niecałe trzy latka. Chcę z nią budować więź, a tego nie da się później nadrobić - wyjaśnił

Krystian Wieczorek występował w serialu "Komisarz Alex" w latach 2017-2021.

Grany przez niego komisarz Piotr Górski był jednym z głównych bohaterów produkcji TVP.