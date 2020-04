"Stargirl" przedstawia losy licealistki Courtney Whitmore (Brec Bassinger), która odkrywa o u siebie supermocne i postanawia zainspirować grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Chce w ten sposób wypełnić dziedzictwo pozostawione przez drużynę superbohaterów z Justice Society of America.

W głównej roli w serialu zobaczymy Brec Bassinger (seriale Szkoła rocka, Bella i Buldogi). W pozostałych rolach występują: Yvette Monreal (Rambo: Ostatnia krew, Matador), Anjelika Washington (seriale Młody Sheldon, Runaways), Cameron Gellman (Heathers, Kobiety i XX wiek), Trae Romano (seriale Little Ghosts, 555), Jake Austin Walker (seriale Rectify, Fear the Walking Dead), Hunter Sansone (serial dokumentalny Hurricane 360), Meg DeLacy (seriale The Fosters, The Disappearing Girl), Neil Jackson (serial HBO Westworld, serial Sleepy Hollow), Christopher James Baker (serial HBO Detektyw, serial Ozark), Amy Smart (Efekt motyla) i Luke Wilson (Legalna blondynka, Diamentowa afera).

Serial "Stargirl" stworzony został przez Geoffa Johnsa (Titans, Wonder Woman, Batwoman), który jest także jednym z producentów wykonawczych. Razem z nim obowiązki te pełnili również: Greg Berlanti (Arrow, Titans, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow), Melissa Carter (Queen Sugar, seriale Kochanki, The Lottery), Sarah Schechter (Batwoman, Riverdale, Blindspot: Mapa zbrodni) i Greg Beeman (Timeless, Heroes, Falling Skies). Serial Stargirl wyprodukowany został przez Berlanti Productions i Mad Ghost Productions we współpracy z Warner Bros. Television.

Premiera serialu "Stargirl" zaplanowana została na 19 maja w HBO GO. Nowe odcinki dodawane będą co tydzień, we wtorki.