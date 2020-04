Serial "Wielka" pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę. Wielka to nowoczesna opowieść o przeszłości - przedstawia wiele ról, które Katarzyna odgrywała przez całe swoje życie jako kochanka, nauczycielka, władczyni, przyjaciółka i wojowniczka.

W rolach głównych wystąpili Elle Fanning (Czarownica) jako caryca Katarzyna i Nicholas Hoult (Mad Max: Na drodze gniewu) jako car Piotr. Na ekranie partnerują im: Phoebe Fox (serial Godzina policyjna), Adam Godley (serial Zapiski młodego lekarza), Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), Charity Wakefield (miniserial Rozważna i romantyczna), Douglas Hodge (serial Dom grozy), Sacha Dhawan (serial Drakula), Sebastian de Souza (serial Rodzina Borgiów), Bayo Gbadamosi oraz Belinda Bromilow.

Serial został stworzony, napisany i wyprodukowany przez nominowanego do Oscara Tony’ego McNamarę (scenariusz filmu Faworyta). Obowiązki producentów wykonawczych pełnili: Marian Macgowan, Josh Kesselma i Ron West z ramienia Thruline, Brittany Kahan Ward z Echo Lake, Doug Mankoff i Andrew Spaulding, Elle Fanning, Mark Winemaker oraz Matt Shakman. Serial został wyprodukowany przez spółkę Civic Center Media we współpracy z MRC Television.

Premiera serialu "Wielka" (The Great) odbędzie się 16 maja w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodany zostanie cały sezon produkcji. Emisja pierwszego odcinka serialu na antenie HBO zaplanowana została na 2 czerwca o godz. 20.10. Serial liczy 10 odcinków.