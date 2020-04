„Szadź” to thriller z wątkiem kryminalnym w tle, którego akcja rozgrywa się w Opolu. Maciej Stuhr w roli seryjnego mordercy, prowadzącego podwójne życie, odsłania przed widzami przerażającą prawdę o tym, że zło może przybierać najmniej oczekiwaną postać. Charyzmatyczny wykładowca, kochający ojciec dwójki dzieci, który wśród swoich studentek wypatruje kolejnych ofiar. Taki właśnie jest Piotr Wolnicki.

W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim - religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem.

Cieszę się, że już teraz możemy zaproponować naszym użytkownikom nowy serial. „Szadź”, podobnie jak „Chyłka”, to produkcja Player Original i kolejny krok w budowaniu biblioteki naszego własnego kontentu. - mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający serwisu Player.

Fabuła serialu skupia się wokół śledztwa prowadzonego przez komisarz Agnieszkę Polkowską (Aleksandra Popławska). Gdy w pobliżu Opola zostają znalezione zwłoki młodej dziewczyny policja przypuszcza, że może to być zbrodnia na tle religijnym. Szczególną uwagę zwraca pozostawiony na ciele ofiary medalik z figurką Serafina. Wszystko wskazuje również na to, że sprawcą jest seryjny morderca. Śledztwem zaczyna interesować się Komenda Wojewódzka, która wysyła na miejsce komisarza Mrówca (Bartosz Gelner). Początki jego współpracy z Polkowską nie będą należały do najłatwiejszych. W tym czasie Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr) rozpoczyna kolejne zajęcia na uczelni. Jego uwagę zwraca jedna ze studentek.

W obsadzie serialu znaleźli się Bartosz Gelner, Cezary Łukaszewicz, Anna Cieślak, Zofia Domalik, Barbara Kurzaj, Emma Giegżno, Mirosław Zbrojewicz. Producentem jest Tomasz Blachnicki, producentem wykonawczym Michał Kwieciński i Akson Studio. Reżyserem Sławomir Fabicki oraz Maciej Bochniak, autorem scenariusza Paulina Murawska we współpracy z Igorem Brejdygantem i Michałem Godzicem. Autor zdjęć to Mikołaj Łebkowski. Scenografię przygotowuje Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumy – Paweł Grabarczyk oraz Wanda Kowalska. Kierownikiem produkcji jest Magdalena Badura. Zdjęcia powstawały w Opolu oraz Warszawie.