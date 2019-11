Na obrzeżach Opola w okrutny sposób zostaje zamordowana młoda dziewczyna. Dochodzenie wykazuje, że była jedną z wielu ofiar psychopatycznego seryjnego zabójcy. Na miejscu pojawia się komisarz Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska). Policjantka nie zdaje sobie jednak sprawy, że jej udział w śledztwie nie jest przypadkowy. Czy zdoła dotrzeć do mordercy zanim ten wybierze kolejną ofiarę?

"Szadź" to siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) - religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem.

Serial "Szadź" nie będzie klasycznym kryminałem, ponieważ niemal od początku wiemy kto zabija. Tym, co trzyma widza w napięciu jest pościg za mordercą i odkrywanie tajemnicy o relacji między postaciami. Pod tym względem jest to wyjątkowa historia. - zapewnia Tomasz Blachnicki, producent TVN.

Serial zadebiutuje wiosną w serwisie Player.pl. Scenariusz powstał na motywach powieści "Szadź" autorstwa Igora Brejdyganta. Zdjęcia powstają w Opolu oraz Warszawie.

Player już dzisiaj oferuje najwięcej dobrych seriali. Inwestycja w lokalne, własne produkcje to klucz do naszego sukcesu. - komentuje Maciej Maciejowski, członek zarządu TVN odpowiedzialny za rozwój segmentu Digital.

Konsekwentnie wdrażamy strategię produkowania ekskluzywnych treści Player Original. Stąd „Szadź” to kolejny serial, po serii z bezkompromisową prawniczką Joanną Chyłką, przygotowany specjalnie dla Playera. - mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.

W obsadzie serialu znaleźli się również Bartosz Gelner, Cezary Łukasiewicz, Anna Cieślak, Zofia Domalik, Barbara Kurzaj, Emma Giegżno oraz Mirosław Zbrojewicz. Producentem jest Tomasz Blachnicki, producentem wykonawczym Michał Kwieciński i Akson Studio. Reżyserem formatującym jest Sławomir Fabicki, autorem scenariusza Paulina Murawska we współpracy z Igorem Brejdygantem i Michałem Godzicem. Autor zdjęć to Mikołaj Łebkowski. Scenografię przygotowuje Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumy – Paweł Grabarczyk oraz Wanda Kowalska. Kierownikiem produkcji jest Magdalena Badura.