Akcja serialu "Motyw" rozgrywa się w dwóch przestrzeniach czasowych – widzowie zobaczą historię osadzoną we współczesnym Gdańsku, a w retrospekcjach fabuła przeniesie się do lat 80-tych. Sceny nakręcone nad Bałtykiem obecne będą we wszystkich z 10 zaplanowanych odcinków. Ekipę produkcyjną DGA Studio oraz aktorów spotkać będzie można m.in. przy gdańskim lotnisku, plaży Stogi czy w okolicach ulicy Elektryków. W serialu pojawią się takie charakterystyczne obiekty miasta jak np. Ratusz Głównego Miasta, Żuraw, Długi Targ, Wyspa Spichrzów, Ołowianka, molo w Brzeźnie, Stadion Energa Gdańsk, Zielona i Złota Brama, Kościół Mariacki czy chociażby Fontanna Neptun. Zdjęcia w Gdańsku potrwają do 22 września.

Cieszę się, że w przyszłym roku telewidzowie obejrzą serial, którego akcja toczy się w naszym pięknym Gdańsku. Rzesze turystów, którzy nie tylko latem odwiedzają nasze miasto dowodzą, jak wiele osób chce zwiedzić Gdańsk, dobrze spędza tu wolny czas i chętnie wraca. Ufam, że wielbicieli Gdańska przybędzie. Wierzcie Państwo, w Gdańsku wspaniale się żyje i wypoczywa. I tylko jak najmniej kryminalnych historii niech nam się wszystkim zdarza w realnym życiu. – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

To ogromna przyjemność realizować serial z tak znakomitymi aktorami, właśnie w Gdańsku. Rok temu, o tej porze, zachęcał nas do tego sam prezydent miasta. Dziś gościmy na gdańskich ulicach z prawdziwymi gwiazdami – z Agnieszką Grochowską, Michałem Czerneckim, Adamem Ferencym, Andrzejem Konopką i Małgorzatą Kożuchowską. To dla DGA Studio duża przyjemność i satysfakcja pokazać w serialu to najpiękniejsze nad polskim morzem miasto, w którym mamy nadzieję znaleźć wierną widownię – mówi Dorota Kośmicka, producentka serialu.

Nasza gdańska opowieść w serialu "Motyw" jest połączeniem filmu noir i dramatu obyczajowego. Chcemy podtrzymywać w widzach napięcie charakterystyczne dla policyjnego thrillera, ale będziemy jednocześnie pokazywać, że kryminał nie musi opowiadać o ludziach odmiennych od nas. Bo tak naprawdę każdy z nas bywa słaby i często różnica pomiędzy ścigającym a ściganym nie jest duża. Gdańsk jest idealnym miejscem do osadzenia tej wielowymiarowej historii – mówi Paweł Maślona, reżyser.

Emisja serialu planowana jest na wiosnę 2020, ale wcześniej "Motyw" będzie można zobaczyć w player.pl.

Producentem serialu jest DGA Studio, Dorota Kośmicka-Gacke („Diagnoza”, „Druga szansa”, „Niania”, „Kasia i Tomek”, „Camera Cafe”) i Jan Kępiński („Milionerzy”, „Agent: Gwiazdy”) na zlecenie TVN. Za scenariusz odpowiada zespół: Tomasz Titkow (główny scenarzysta), Joanna Titkow i Ewa Popiołek, pod nadzorem kreatywnym Katarzyny Śliwińskiej-Kłosowicz (szefowa działu literackiego TVN, odpowiedzialna m.in. za seriale: „Druga Szansa” „Pod Powierzchnią” czy „Diagnoza”). Serial reżyseruje jeden z najzdolniejszych twórców młodego pokolenia - Paweł Maślona (współscenarzysta „Demona”, reżyser wielokrotnie nagradzanego „Ataku paniki”). Operatorem jest Mikołaj Łebkowski. Kierownikiem produkcji – Robert Feluch. Autorem scenografii jest Elwira Pluta, charakteryzacji Aneta Brzozowska, a kostiumów Dorota Williams. Montażem zajmie się Piotr Kmiecik i Wojciech Mrówczyński.