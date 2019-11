"Emma" to opowieść o młodej kobiecie tak skupionej na aranżowaniu życia miłosnego innych, że nie zauważa uczucia rodzącego się w jej własnym sercu.

Zabawna, błyskotliwa i lekka adaptacja komediowego arcydzieła popularnej brytyjskiej powieściopisarki Jane Austen z gwiazdorską obsadą, w której błyszczą Romola Garai, Jonny Lee Miller i Michael Gambon.

Piękna, bystra oraz dobrze sytuowana 21-letnia Emma Woodhouse pomimo przekonania, że nigdy nie wyjdzie za mąż, uważa się za uzdolnioną swatkę. Jest przekonana, że to dzięki niej siostra oraz guwernantka Miss Taylor wyszły za świetne partie. Tylko pan Knightley – przyjaciel rodziny wie, że tak naprawdę nie miała ona z tym nic wspólnego – po prostu obserwowała jak romans pomiędzy obiema parami rozkwita.

Pewna swojego talentu Emma rozpoczyna jednak ryzykowną grę. Przekonuje swoją nową przyjaciółkę, młodą i urodziwą, choć gorzej sytuowaną Harriet, by odrzuciła korzystną propozycję ożenku

z miejscowym rolnikiem, który nie pozostaje jej obojętny, na rzecz eleganckiego i charyzmatycznego pana Eltona. Emma igra z ogniem, rozbudzając w Harriet nadzieje na niemożliwy do osiągnięcia związek.

"Emma" - premiera 19 listopada o 22.30 na kanale BBC First

Emma / Materiały prasowe / David Venni

"Życie w Cranford" to zabawna i przejmująca opowieść o mieszkańcach niewielkiego angielskiego miasteczka w czasach gwałtownych przemian społecznych. W obsadzie m.in. laureatka Oscara Judi Dench.

Nagrodzony nagrodami BAFTA, EMMY i Złotymi Globami serial jest ekranizacją trzech powieści Elizabeth Gaskell. Przedstawia w dowcipny i wzruszający sposób codzienne życie mieszkańców Cranford w ciągu jednego, wyjątkowego roku.

Anglia, lata 40. XIX wieku. Małe miasteczko na pograniczu nowoczesności. W Cranford zachodzą epokowe zmiany. Rozbudowa kolei oznacza zagrożenie dla dotychczas panującego tu spokoju

i narzuconej przez lokalne kobiety etykiety. Drastycznie zmniejszająca się odległość od wielkomiejskiego Manchesteru budzi niepokój mieszkańców, którzy obawiają się imigrantów

i zakłócenia miejscowego porządku i prawa. Czy mieszkańcy Cranford poradzą sobie z rozpadem świata, który znają?

Przyjazd przystojnego lekarza Franka Harrisona z Londynu wywołuje poruszenie, nie tylko z powodu proponowanych przez niego rewolucyjnych metod medycznych, lecz także ze względu na wrażenie, jakie wywiera na wielu kobietach z miasta.

Judi Dench wciela się w pannę Matty Jenkyns, której nadzieje i zadziorny duch zostają zduszone, gdy jako młoda kobieta została zmuszona do rezygnacji ze związku z mężczyzną, którego kochała.

"Życie w Cranford" - premiera 27 listopada o 22.30 na kanale BBC First