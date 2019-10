W tym post-apokaliptycznym, przekraczającym granice gatunków serialu, kalifornijskie miasteczko Glendale zamieszkują grasujące w okolicy gangi osiłków, grupy gamerów, członkowie Klubu 4-H i inne przerażające plemiona, które walczą o przetrwanie u progu katastrofy nuklearnej (i to w dniu wielkiej imprezy). "Daybreak" to opowieść o losach eklektycznej grupy ocalonych w tej dziwnej, zdradzieckiej rzeczywistości. Serial to po części saga o samurajach, po części opowieść o dojrzewaniu, z domieszką Battle Royale. "Daybreak" to serial dla Generacji A (A jak Apokalipsa!) przeznaczony dla widzów pełnoletnich.

W obsadzie "Daybreak" zobaczymy Matthew Brodericka w roli Dyrektora liceum Glendale High School, Michaela Burra; Krystę Rodriguez w roli nauczycielki biologii; Colin Ford wcieli się w głównego bohatera i modelowego nastolatka, 17-letniego Josha Wheelera; Sophie Simnett zagra Sam Dean, najpopularniejszą dziewczynę w Glendale High; Austina Crute’a zobaczymy w roli zamyślonego samuraja Wesleya Fistsa; Alyvia Alyn Lind wcieli się w Angelicę Green, wyjątkowo rozchwianego dzieciaka o genialnym umyśle; Cody Kearsley wystąpi jako Turbo Bro Jock, krwiożerczy przywódca gangu osiłków, a Jeante Godlock wcieli się w postać Mona Lisy, jego niepokornej prawej ręki; zaś Gregorego Kasyana zobaczymy w roli Eliego Cardashyana (nie z tych Kardashianów). Producentami wykonawczymi serialu są Aron Eli Coleite, Brad Peyton, i Jeff Fierson.