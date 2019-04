"Ultraviolet", stworzony przez amerykańską producentkę Wendy West, inspirowany jest książką Deborah Halber, The Skeleton Crew. Serial opowiada historię trzydziestoletniej Oli Serafin, którą osobiste przejścia zmusiły do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi. Pewnej nocy, prowadząc samochód, jest świadkiem tragicznego zdarzenia. Policja uznaje je za samobójstwo i zamyka sprawę. Kobieta decyduje się znaleźć wyjaśnienie na własną rękę. Rozpoczyna współpracę z grupą Ultraviolet, internetową społecznością detektywów amatorów, rozwiązujących sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić policja.

W drugim sezonie "Ultravioletu", Ola musi zmierzyć się z niebezpieczeństwem zagrażającym jej rodzinie, co sprawia, że zaangażowanie bohaterki w rozwiązywane sprawy staje się bardzo osobiste.

Tak jak w pierwszym sezonie, producentami wykonawczymi serialu są Wendy West (Dexter, Inhumans) i Barry Josephson (Kości, Zaczarowana, Bardzo dziki Zachód). Za scenariusze odcinków drugiego sezonu odpowiadają: Dominik W. Rettinger (Jak pies z kotem, Ekipa, Kamienie na szaniec, Układ Warszawski), Piotr Rzepka (Mój Weltschmerz, Okazja, Pod niebem Paryża. Polacy we Francji), Piotr Januszewicz (Malanowski i Partnerzy, Ukryta prawda), Bartosz Janiszewski (Wataha, Na sygnale, Przypadki Cezarego P.), Marzena Podgórska (Na sygnale) i Joanna Pawluśkiewicz (Bez tajemnic, Pakt, Druga szansa). Scenariusze konsultowali również Jonathan Collier (Detektyw Monk, Kości, Simpsonowie) i Norman Morrill (Kamuflaż, Jak to się robi w Ameryce, The Cleaner). Serial wyreżyserują Bartosz Prokopowicz (Chemia, Narzeczony na niby), Łukasz Kośmicki (Zimna gra, Druga szansa) i Anna Jadowska (Dzikie róże).

Pierwszy sezon "Ultravioletu" swoją premierę miał w październiku 2017 roku w AXN. W sierpniu 2018 roku zadebiutował również w serwisie Netflix.