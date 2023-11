Memy z Szymonem Hołownią zalały Internet. "Wysyłamy je sobie z żoną"

Szymon Hołownia po pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji szybko stał się bohaterem. Memów zdążyły już zalać Internet i dotrzeć do nowego marszałka i jego żony. — Mamy dużo radości z memów, które do nas trafiają i niektóre sobie chyba nawet zachowamy — przyznał rozbawiony Szymon Hołownia w programie "Kropka nad i" Moniki Olejnik. Polityk dodał na antenie TVN24,że wraz z żoną "wysyłali sobie memy". Postanowiliśmy ułatwić zadanie nowemu marszałkowi Sejmu oraz jego szanownej małżonce i stworzyliśmy galerię memów z Szymonem Hołownią. Mamy nadzieję, że was również rozbawią.