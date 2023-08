Pamiętacie Izę Miko? TAK dziś wygląda [FOTO]

Izabella Miko, polska aktorka na co dzień mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, odwiedziła ostatnio Polskę i przy okazji studio "Dzień dobry wakacje". Nie zdradziła, co konkretnie sprowadza ją do rodzinnego kraju, ale możliwe, że chodzi o udział w jakimś nowym projekcie medialnym. Zobaczcie, jak wygląda 42-letnia już Iza.

1/3 Izabella Miko w studiu "Dzień dobry wakacje" następna Marta Jarosz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję