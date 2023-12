Sylwia Bomba nie ukrywa już, że w końcu znalazła szczęście u boku Grzegorza Collinsa. Jej poprzedni związek skończył się tragicznie, dziś celebrytka samotnie wychowuje swoją jedyną córeczkę. Czy spodziewa się kolejnego dziecka?

Sylwia Bomba rozwiewa plotki o ciąży. "Wywala mi brzuch"

Rok temu zmarł Jacek, partner Sylwii i ojciec ich jedynej córeczki, Antoniny. Sylwia Bomba przez dłuższy czas pozostawała singielką, samotnie wychowującą dziecko. Od pewnego czasu wiadomo już, że nowym ukochanym gwiazdy "Goggleboxa" został jeden z braci Collins. Jak na razie oboje nie wypowiadają się otwarcie na temat planów małżeńskich. Z kolei fani Sylwii coraz częściej zaczęli się zastanawiać, czy celebrytka jest w ciąży. Podczas ostatniej sesji pytań i odpowiedzi, którą Sylwia Bomba zorganizowała na Instagramie, padło wprost pytanie:

Reklama

"Czy to prawda, że jesteś w drugiej ciąży?"

Reklama

Sylwia Bomba postanowiła w końcu rozwiać wszystkie wątpliwości. Przy okazji popisała się poczuciem humoru i dystansem do siebie.

"Słuchajcie, zdradzę Wam prawdę o życiu, która może być dla Was zaskoczeniem. To, co piszą portale plotkarskie, nie zawsze jest prawdą. A właściwie bardzo często nią nie jest. Ja mam problemy z jelitami i zdarza się tak, że kiedy zjem coś, co mi bardzo nie służy, wywala mi brzuch. Ale kiedy nie jem takich rzeczy, na przykład burgerów, to mój brzuch wygląda tak. A więc — nie jestem w ciąży!" — odpisała celebrytka.