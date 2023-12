Caroline Derpieński kilka miesięcy temu wywołała prawdziwą dramę sądową. Wielbicielka "dajmondsów" chciała pozwać na 50 mln złotych firmę, w reklamie której sparodiowała ją piosenkarka Katarzyna Nosowska. Teraz zagrożony jest Szymon Majewski. "Pozewik się szykuje".

Caroline Derpieński wkurzyła się na Szymona Majewskiego. Będzie pozew?

Afera z pozwami zaczęła się w lipcu, kiedy to Katarzyna Nosowska zamieściła w sieci nagranie reklamy napoju, w której wokalistka sparodiowała Caroline Derpieński. Celebrytka poczuła się mocno urażona. Nie tylko nazwała piosenkarkę "babcią", ale zapowiedziała, że złoży pozew przeciwko marce, którą reprezentowała Nosowska oraz wobec niej samej. Za naruszenie swoich dóbr osobistych Caroline Derpieński zażądała 50 mln zł zadośćuczynienia. Choć afera ucichła, "dolarsowa królowa" potwierdziła w ostatniej rozmowie z Plotkiem, że sprawa znajdzie finał w sądzie.

Derpieński najwyraźniej nie znosi parodiowania swojej osoby, bo już straszy kolejnym pozwem. Tym razem Szymona Majewskiego, który w swojej audycji w Radiu ZET ponabijał się trochę z celebrytki. Dziennikarz w cyklu "Szymon Majewski Szał" parodiuje wraz z Katarzyną Kwiatkowską i Michałem Zielińskim czołowe postacie polskiego show-biznesu i świata polityki. Bohaterką jednego z ostatnich podcastów była właśnie Caroline Derpieński.

- PKB - piękne kobiety businesswoman. Taki joke, Szymon. PKB, czyli produkt krajowy brutto, czyli ja. Ja jestem największym polskim produktem krajowym brutto, choć ja wole netto – mówiła w programie Kwiatkowska, parodiując Caroline Derpienski.

Caroline Derpieński: Oj pozewik się szykuje

Ten "joke" nie rozśmieszył "dolarsowej królowej". Wręcz przeciwnie, doprowadził do złości, której ta dała upust na swoim profilu na Instagramie. W relacji na InstaStory zamieściła grafiki z dwóch audycji, w których ją parodiowano (druga to rzekome "starcie Caroline Derpieński i Krystyny Jandy"). Ostre słowa skierowała też wprost do Szymona Majewskiego.

"Gościu, Ty jesteś jakiś chory! Lecz się! Preparować mój głos i nieistniejące wywiady niby ze mną dla sławy. Oj pozewik się szykuje. Masz natychmiast zaprzestać!" – grzmiała w sieci Carolina Derpieński.

"To fejk. Prowokacja. Nie było żadnej rozmowy! Radio Zet żałosne. Pośmiejecie się dla sławy! ŻAŁOSNE" – dodała na kolejnym slajdzie.

Szymon Majewski najwyraźniej się nie przejął, bo jak podaje Radio ZET, Caroline Derpieński ponownie zagości w programie „Szymon Majewski Szał” już w najbliższą środę 6 grudnia.