Sejm RP ma już na platformie YouTube ponad 380 tys. subskrybentów. Memy głoszą, że relacje z obrad polskiego parlamentu są popularniejsze od transmisji patostreamerów. Teraz do grona nadawców dołączył Marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Reklama

Szymon Hołownia odsłania tajemnice Sejmu

Pierwszy odcinek wideopodcastu Szymona Hołowni pt. "Sejm. Nowe otwarcie z marszałkiem Szymonem Hołownią", poświęcony jest Sali Plenarnej. Marszałek, jak mówi na nagraniu, zabiera w nim widzów w "parę miejsc, których ciężko w tej transmisyjnej kamerze obejrzeć". Spacer Hołownia odbywa wraz z Mikołajem Kałuszką z Wszechnicy Sejmowej. Gdyby ktoś nie wiedział, co to, marszałej wyjaśnia na filmie, że Wszechnica to "wydział w Sejmie, który zajmuje się wiedzą o Sejmie".

Na nagraniu zobaczymy także historyczne tabliczki do głosowania z napisami "tak" z jednej strony i "nie" z drugiej, a także maszynki do głosowania. Marszałek Hołownia odkrywa także niejedną "tajemnicę" polskiego Sejmu. Pokazuje miejsca dla posłów, gdzie "internetu nie ma, aplikacji nie ma", a także kabinę z nieużywanym telefonem rządowym.

Reklama

- To moje miejsce. Mam lekarza w zasięgu ręki, to dobrze, gdyby emocje na tej sali poszybowały zbyt wysoko – opowiadał Hołownia, wskazując fotel marszałka, o swoim sąsiedzie z ław Władysławie Kosiniaku - Kamyszu.

Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że w kolejnych odcinkach pokaże m.in. gdzie posłowie odpoczywają, gdzie jest pasieka, a gdzie sejmowa biblioteka.

Szymon Hołownia idzie na rekord

Pierwszy odcinek wideopodcastu Marszałka Sejmu na już w tej chwili ponad 754 tys. wyświetleń i trafił na 5. miejsce na karcie "Na czasie" platformy YouTube.

- Bardzo chcę — jako ten nowy rotacyjny marszałek — żebyście czuli, że to miejsce jest wasze, żebyście zaczęli się uśmiechać w stronę tego Sejmu — zapowiedział na koniec Hołownia.

Z pierwszych opinii (komentowanie pod filmikiem zostało wyłączone) wynika, że widzowie nie tylko się uśmiechają, ale i bardzo pozytywnie odbierają pomysł Marszałka Sejmu.

Reklama

"Widać doskonały warsztat Hołowni, potrafi poprowadzić rozmowę (a to nie jest turbociekawy temat) i utrzymać uwagę widza tak, jak to robią zawodowi dziennikarze. Jestem bardzo na tak. To odpowiednie czasy na taką komunikację. I w końcu czas, by to Polska wyznaczała trendy w Europie" – napisał na platformie X (dawniej Twitter) Wojciech Kardyś, ekspert mediowy.

"Obejrzałem z zainteresowaniem. Marszałek @szymon_holownia robi kawał dobrej roboty, popularyzując demokrację - nie tylko wśród młodych ludzi. Także i tacy, którzy wiedzą więcej, znajdą dużo ciekawych rzeczy. Wizerunkowo Sejm wykonał wiraż o 180 stopni" – ocenił Dariusz Ćwiklak, wicenaczelny "Newsweek Polska".

Poczuciem humoru popisał się syn Zbigniewa Hołdysa. "Świetny materiał, ale serio @KancelariaSejmu - zainwestujcie w gimbala. Po co tak trzęsie?" – doradził Tytus Hołdys.