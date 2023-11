"Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu w ostatnich latach organizowana była w Parku Śląskim w Chorzowie, a w ub.r. na polach marsowych pod Stadionem Śląski. Niewykluczone, że w tym roku impreza wróci na sam stadion. Właściciel obiektu ogłosił już przetarg, znamy wymagania, jakie musi spełnić organizator sylwestrowej zabawy na Śląsku.

Sylwester Polsatu w Chorzowie

Władze Stadionu Śląskiego ogłosiły już przetarg, którego przedmiotem "jest kompleksowa organizacja imprezy masowej […] pn. Sylwester 2023/2024".

"Marszałek Województwa planuje organizację Sylwestra na terenie Parku Śląskiego, analogicznie do tego, jak wyglądało to w ubiegłym roku. W związku z trwającymi obecnie procedurami przetargowymi ostateczna decyzja powinna zapaść do końca listopada br." – czytamy w informacji przekazanej redakcji dziennik.pl przez Biuro Prasowe Stadionu Śląskiego

To będzie Polsat?

Czy będzie to akurat Polsat? W opisie przedmiotu zamówienia mowa o " wykonawcy", który "zagwarantuje transmisję w stacji telewizji naziemnej o zasięgu ogólnopolskim". Transmisja musi się zacząć 31 grudnia najpóźniej o godz. 19.30, ma potrwać minimum cztery godziny.

– Chcemy kontynuować dobrą tradycję wspólnej zabawy na Stadionie Śląskim. Do tej pory współpraca z telewizją Polsat układała się dobrze – zapewnia Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego na łamach portalu Slazag.pl.

15 gwiazd, czterech gwiazdorskich prowadzących

W przetargowym Załączniku nr 2 znajdziemy więcej szczegółów dotyczących wymagań stawianych "wykonawcy". Organizator sylwestrowej imprezy w Parku Śląskich musi zapewnić "uznane nazwiska polskiej i/lub zagranicznej sceny muzycznej […] w liczbie co najmniej 15", a także "prowadzących o statusie gwiazdy, w liczbie co najmniej czterech".

Wbrew pozorom, przy tak prestiżowej imprezie masowej, takie wymogi nie są niczym zaskakującym. Pytanie tylko, jakie gwiazdy mogą się pojawić w Chorzowie w sylwestrową noc? Raczej nie będzie to borykający się z problemami Michał Wiśniewski, pod dużym znakiem zapytania stoi też udział Maryli Rodowicz. Gotowość wzięcia udziału w Sylwestrze Polsatu wyrazili za to w rozmowie z "Faktem" Doda i Piotr Kupicha z zespołem Feel. Golec uOrkiestra na swojej stronie internetowej już wpisał pod datą 31 grudnia 2023 informację: "Chorzów Stadion Śląski Sylwester z Polsatem".

Jakie gwiazdy poprowadzą "Sylwestrową Moc Przebojów" Polsatu?. W ub.r. na scenie stanęli m.in. Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Marcelina Zawadzka. Przedstawiciele Polsatu jak dotąd nie odpowiedzi na żadne z zadanych im przez dziennik.pl sylwestrowych pytań.