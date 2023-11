Budka Suflera szykuje się do świętowania okrągłego jubileuszu, a tymczasem do ostrej wymiany zdań doszło pomiędzy byłymi kolegami z zespołu. Krzysztof Cugowski w dosadnych słowach powiedział, co myśli o świętowaniu i o zespole, którego przez lata był wokalistą. Tomasz Zeliszewski zareagował.