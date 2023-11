Wiktoria Gąsiewska w młodości była członkinią reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego "Gawęda". Na małym ekranie zadebiutowała epizodyczną rolą w serialu "Na dobre i na złe". Prawdziwą popularność przyniosły jej jednak seriale "rodzinne": "Rodzina zastępcza" oraz "Rodzinka.pl"

Zaczęło się od "rodzinki"

Aktorka wystąpiła też na dużym ekranie, m.in. w filmie baśniowym Jana Jakuba Kolskiego "Jasminum" w filmie wojennym Andrzeja Wajdy "Katyń", czy komediowym "Baby bump" Jakuba Czekaja. Wiktoria Gąsiewska użyczyła też swego w kilkudziesięciu produkcjach filmowych i serialowych, wystąpiła w reklamie lodów i w "Tańcu z gwiazdami".

Szeroki rozgłos przyniosły jej jednak role serialowe. Do "Rodzinki.pl" dołączyła jako 14-latka w trzecim sezonie. Wcieliła się w rolę Agaty, dziewczyny Kuby Boskiego, którego grał wówczas Adam Zdrójkowski. Jej serialowymi parterami byli także m.in.: Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, czy Maciej Musiał.

Rola Agaty wzbudziła ogromną sympatię widzów i przyniosła 14-latce popularność.

- Pamiętam, że gdy dołączyłam do obsady "Rodzinki", to zaczynałam gimnazjum i poznałam tam wiele nowych osób. Na jednej z przerw usłyszałam: "Nie będziemy cię kocić, bo grasz w "Rodzince", więc cię lubimy" – wspominała Gąsiewska po latach w rozmowie z Michałem Misiorkiem z Plejady.

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Najgorętsza para tamtych lat

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski, choć bliżej poznali się na planie serialu "Rodzinka.pl", to tak naprawdę znali się od dziecka. Jak aktor zdradził w rozmowie z Plejadą, chodzili na te same castingi.

- My się z Wiktorią znamy szesnaście lat, jesteśmy tzw. dziećmi castingowymi, które się widziały kilka razy w tygodniu i grały razem na PlayStation – wspominał Zdrójkowski.

W serialu zagrali parę, parę stworzyli też w prawdziwym życiu.

- Wiktoria podobała mi się od zawsze, więc nie stało się to na planie "Rodzinki.pl" – przyznał Zdrójkowski.

Para zaczęła spotykać się w 2017 r. i od razu zyskała miano jednej z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Niestety, ten związek nie przetrwał próby czasu. Ku ogromnemu zaskoczeniu wielu fanów, pod koniec 2021 r. Wiktoria poinformowała w mediach społecznościowych, że już nie jest w związku. Zdrójkowski potwierdził.

Wiktoria Gąsiewska znowu padła w objęcia aktora

Aktorka przyznała w rozmowie z "Jastrząb Post", że bardzo przeżyła rozstanie. Dla obojga musiał to być trudny okres, tym bardziej że ze względu zawodowych, wciąż na siebie wpadali. Spotkali się podczas imprezy sylwestrowej i na dużym ekranie, w komedii romantycznej "Święta inaczej".

- To jest tak trochę, jak z chłopakiem ze szkoły. Rozstaniecie się, ale cały czas się później widujecie. No i co masz zrobić, jakoś z tym musisz żyć – mówiła Gąsiewska w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Oboje ułożyli już sobie życie na nowo. Aktorka widywana była w towarzystwie tancerza, Jakuba Lipowskiego, którego poznała w "Tańcu z Gwiazdami". Lipowski partnerował wówczas Kindze Sawczuk, ale paparazzi zdarzyło się przyłapać na spotkaniu akurat Gąsiewską z Lipowskim. Oboje oficjalnie nie wypowiadali się na ten temat.

Wiktoria Gąsiewska wciąż obecna jest na ekranie i znowu jest zakochana. Kolejny raz trafiła na aktora, na dodatek kolegę z planu. Jej aktualnym partnerem jest Jasper Sołtysiewicz, który w serialu "Barwy szczęścia" wciela się w rolę Justina.

"Moje serce jest przepełnione miłością, radością i spokojem. Dajesz mi to, o czym marzyłam — poczucie bezpieczeństwa, wsparcie i siłę każdego dnia, tak właśnie wyobrażam sobie miłość. Chwilo trwaj" — wyznała ostatnio Wiktoria Gąsiewska w mediach społecznościowych.