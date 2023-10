Izabella Krzan należy do grona znanych osób, które raczej niechętnie dzielą się publicznie szczegółami ze swojego życia prywatnego. Miss Polonia z 2016 r. i jedna z prowadzących "Pytanie na śniadanie" pokazała tym razem wyjątkowo dużo.

Izabella Krzan pokazała chłopaka. Było gorąco

Życie uczuciowe gwiazdy TVP owiane jest lekką mgiełką tajemnicy. Prezenterka "Pytania na śniadanie" była związana z siatkarzem Michałem Filipem, z którym rozstała się w 2019 r. Powodów rozstania Izabella nie zdradziła. Rok później znalazła szczęście u boku tajemniczego Dominika. Do tej pory niewiele było o nim wiadomo, bo Izabella Krzan tradycyjnie mocno broniła swojej prywatności.

- Oboje przekroczyliśmy jakieś swoje granice i to chyba też sprawiło, że tak się zgraliśmy. [...] Jesteśmy ze sobą ponad dwa lata i ostatnio stwierdziliśmy, że jest coraz fajniej i o to chodzi, mam nadzieję, że w tym kierunku to będzie szło – zdradziła jedynie w rozmowie z Plejadą rok temu.

Dopiero teraz Izabella Krzan zamieściła na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć, na których wyraźnie już widać ukochanego prezenterki. Jak się okazuje, zdjęcia zostały zrobione… rok temu, podczas wspólnych wakacji na Bali.

Fani Izabelli Krzan są zachwyceni rajskimi widoczkami. W komentarzach nie szczędzą jej komplementów, gratulują również takiego chłopaka.

"Ślicznie razem wyglądacie. Cieszy mnie, że jest pani szczęśliwa u boku ukochanego" – piszą pod fotografiami, na których zakochani nie szczędzą sobie czułości.

Izabella Krzan uległa wypadkowi

Internauci zwrócili uwagę także na jedno ze zdjęć, na którym widać mocno zranione kolano prezenterki i sporą strużkę krwi cieknąco po nodze Izabelli Krzan. Od razu ruszyli z pytaniami, co się stało?

"Dziurawe chodniki w Ubud" – odpisała na jeden z komentarzy Izabella Krzan.

W kolejnym prezenterka podała więcej szczegółów. Jak się okazuje, Iza uległa lekkiemu wypadkowi w Ubud, mieście na wyspie Bali liczącym około 70 tys. mieszkańców.

"Idąc późnym wieczorem przez Ubud, wpadłam w dziurę w chodniku. Jak widać, dość głęboką" – wytłumaczyła zaniepokojonym fanom.

"Na ładnym wszystko się szybciej goi" – uspokajają fani.

Kim jest chłopak Izabelli Krzan?

Izabella Krzan wciąż nie wypowiada się publicznie na temat swojego chłopaka. W jednym z wywiadów dla Plejady zdradziła jedynie, że jej partner zajmuje się projektowaniem mebli. Jak informuje z kolei portal Shownews.pl, Dominik Kowalski pochodzi z artystycznej rodziny.

Jego ojciec Grzegorz jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i wykładowcą na Wydziale Wzornictwa, a mama Barbara Falender to znana i ceniona rzeźbiarka. Jej prace stoją nawet przed słynnym Ufficio Primo w Warszawie, byłym biurowcu Prezydium Rządu. Ze wzornictwem i projektowaniem użytkowym związał się także brat Dominika, Krystian Kowalski.