Karolina Maria Derpieńska kilka lat temu szturmem weszła do polskiego show-biznesu. Szeroką rozpoznawalność zyskała jako Caroline Derpieński, przyjaciółka milionerów, wielbicielka "dolarsów", "dajmondsów" i luksusowego życia. Kto by pomyślał, że nawykła do luksusu celebrytka pokaże się fanom bez makijażu.

Reklama

Tak wygląda Caroline Derpieński bez makijażu

Caroline Derpieński pozwoliła sobie na taki gest dla tiktokera Jakuba Walewskiego. Derpieński zasiadła w jego fotelu w wersji no make up, po czym dała sobie zrobić "tani makijaż".

Jak dowiadujemy się z nagrania zamieszczonego w sieci, do pomalowania Derpieński użyte zostały kosmetyki tak tanie, że twórca internetowy nie chce ich nawet wymieniać, w tym "paleta za jakieś 500 zł" i baza też "mega tania za jakieś 400 zł".

Reklama

- Nie wiem jak Caroline pozwoliła mi się nią w ogóle posmarować – wyznaje tiktoker.

"Zobaczcie jak to tanio wygląda, masakra"

Podkreśleniem makijażu celebrytki milionerki jest "tani rozświetlacz od Ireny Eris, nie wiem kto to" – jak dowcipnie przedstawia produkt Jakub Walewski.

- Zobaczcie, jak to tanio wygląda, masakra – podsumowuje swoje dzieło Walewski.

Fani Caroline Derpieński są jednak zachwyceni urodą celebrytki, podkreślając w komentarzach, że Derpieński wygląda pięknie i z makijażem i bez makijażu.

"Ej, ale ona jest bardzo ładną kobietą; Ale jej ładnie bez makijażu, mega słodko;Ładna z niej kobieta, naprawdę; Ale ona jest piękna; Karlajn jest najładniejsza bez makijażu; Ładna dziewczyna i bez makijażu. Bardzo pewna siebie i fajnie" – zachwycają się fani Derpieński.

Niektórzy wykazali się też poczuciem humoru i w komentarzach odnieśli się do "taniego makijażu", do zrobienia którego użyto produktów z najwyższej półki.

"Za mało punktów dolarsowych; Ale tak bez dajmondsów?; To nie jest dajmondsowy makijaż; Za mało dolarsowo, nie mogła bym się tak pokazać publicznie… biedna Caroline" – kpią internauci w komentarzach pod filmikiem.