Norbi, który zasłynął za sprawą wakacyjnego hitu "Kobiety są gorące" w 2019 r. został gospodarzem teleturnieju "Koło fortuny", emitowanego na antenie TVP2. Zastąpił w tej roli innego piosenkarza, Rafała Brzozowskiego.

Norbi i "Koło fortuny" znikną z TVP? Norbi reaguje

Piosenkarz przechodząc do "Koła fortuny" nie był już telewizyjnym debiutantem. Norbi prowadził wcześniej teleturnieje "Fabryka gry, No to gramy!" i "Salon gier" emitowane na antenach TVN i TVN Gra, a także teleturniej TVP1 "Jaka to melodia?".

Ostatnio coraz częściej słyszy się jednak, że z anteny ma zniknąć zarówno sam program "Koło Fortuny", jak i jego prowadzący.

Norbi zdecydowanie zareagował na te plotki w podcaście " Pogadamy, Zobaczymy" Radia ZET, którego piosenkarz był ostatnio gościem.

Nie jestem pracownikiem stacji. Robię rozrywkę, robię swój job najlepiej jak potrafię. Lubię to. Nagraliśmy odcinki do kwietnia. Powiem tak: chętnie bym pokręcił. Naprawdę, świetna zabawa, świetne miejsce, świetni ludzie. Zżyliśmy się bardzo. A co ma być, to będzie - powiedział Norbi.

Co zrobi Norbi?

Norbi nie musi się chyba martwić ewentualną utratą pracy w TVP. Norbi, a właściwie Norbert Dudziuk, jest w końcu przede wszystkim piosenkarzem. Na polskim rynku muzycznym Norbi debiutował w 1997 r. albumem studyjnym "Samertajm".

Promujący wydawnictwo singel "Kobiety są gorące" stał się ogólnopolskim przebojem. Rok później za ten hit Norbi otrzymał muzyczną nagrodę Fryderyka w kategorii Album roku – dance & techno, był również nominowany do tytułu fonograficznego debiutu roku.

Norbi jest też absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie w klasie skrzypiec, a także prezenterem radiowym.