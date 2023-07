Na profilu byłej dziennikarki, a obecnie prężnie działającej bizneswoman, pojawiły się zdjęcia z "babskiej imprezy". W kolorowych letnich strojach i z wiankami na głowach 4 panie - w tym Kinga - bawią się na wyspie Rodos - konkretnie w mieście Lindos.

Reklama

"Co to był za wieczór!!! Wykwintna kolacja, a później tańce do białego rana! A wszystko w zabytkowej scenerii „białego” miasta, Lindos, z widokiem na średniowieczną fortecę. Jak się bawić, to się bawić! A było co świętować, bo zapowiedź ślubu jednej z nas chyba warto uczcić", czytamy w opisie zdjęć.

Dalej Kinga wspomina jeszcze, że zacnemu gronu pokazanemu na fotografiach bardzo brakowało obecności Katarzyny Sokołowskiej i Karoliny Ferenstein-Kraśko, które są członkiniami ekipy. Dlatego od razu została zapowiedziana powtórka zabawy.

Reklama

Obserwatorki profilu Kingi - w większości jej fankami są kobiety - od razu pośpieszyły z gratulacjami dla przyszłej panny młodej - choć nie zostało powiedziane, która z pań pokazanych na zdjęciach zamierza zmienić stan cywilny. Kilka osób uznało, że to zapewne Kinga i to jej życzyło powodzenia na planowanej drodze życia. Inni napisali wprost, że gratulują bez względu na to, która z imprezowiczek będzie wkrótce panną młodą.

Biorąc pod uwagę, że Kinga Rusin i jej partner Marek Kujawa poznali się 13 lat temu właśnie na Rodos, może faktycznie coś jest na rzeczy… Jak sądzicie…?