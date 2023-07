Konto 18-letniej Roksany Węgiel na Instagramie obserwuje 1,4 miliona osób. Nie wszystkie z nich można jednak uznać za zapatrzonych w artystkę bezkrytycznych fanów. Pod ostatnim postem, który pojawił się na profilu Roxy, zamieszczono ogrom bardzo krytycznych komentarzy. Dlaczego?

Obserwatorom gwiazdy nie spodobał się sposób, w jaki zareklamował biżuterię znanej marki. W nagraniu promującym te produkty, artystka pokazuje się w stylizacji, w której istotną rolę odgrywa bielizna. W nonszalancko rozpiętej koszuli, spod której w całości widać biustonosz, Roksana chodzi po mieście i po centrum handlowym oraz zasiada przy kawiarnianym stoliku. Wielu internautów uznało, że to niepotrzebne epatowanie ciałem.

Spośród wielu krytycznych uwag, które padły pod adresem Roksany w komentarzach, najwięcej polubień zdobyła ta o następującej treści:

"Wyglądasz trochę jak 13 latka chcąca na sile nosić stanik, pokazując jaka to dorosła jestes. Bez kupy tynku jesteś zwykła dziewczynka i to nie jest złe wręcz na plus tylko zamiast doceniać w sobie tą naturalną młodość i dziewczęcą urodę to robisz z siebie na każdy sposób o wiele straszą ubiorem, makijażom i skąpym ubiorem. Zastanów się czy Ty chcesz sobie coś udowodnić czy innym? Ja bym chciała mieć znowu te 18 lat. Mega się dziwie ze na sile chcesz robić z siebie kogoś kim nie jesteś. Przyjdzie na to pora. W twoim wieku pewne zachowania wyglądają niesmacznie. Doceń ze masz tylko 18 lat i ciesz się młodością dziewczyno. Ps. Gdyby się ktoś nie ogarnął to mój komentarz nie jest odnośnie tylko tego postu tylko całokształtu dodawanych postów oraz publicznych występów". (Pisownia oryginalna - przyp. red.)

Obejrzyjcie materiał wideo, który wywołał te emocje internautów i sami go oceńcie.