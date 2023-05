Post, który pojawił się na profilu Gosi w niedzielę, jest dość zaskakujący. Z jednej strony prezenterka pokazuje się w pięknej białej sukni - zdjęcie zrobiono w uroczym plenerze, a z drugiej pisze:

Reklama

"Nie wyszłam za mąż i nie wiem czy kiedykolwiek jeszcze to zrobię. Nie ma to dziś dla mnie znaczenia, choć uwielbiam śluby innych, ale ja wzięłam ślub ze sobą".

Dalej Małgorzata Ohme wyjaśnia, że zachwyca ją zdjęcie, które opublikowała, bo widać na nim jej wolność i poczucie szczęścia. Podoba jej się "pastisz panny młodej, która już nie jest ani panną ani młoda".

Reklama

Gosia wyraża też dumę z samej siebie, że wreszcie wolna i emanuje pozytywną energią, którą zresztą dostrzegają jej fani.

"Uwolniłam to co mnie hamowało, wykonałam prace, która wyczyściła przestrzeń wokół mnie, więc dziś wszystko zakwita, pnie się do góry, już nie wokół mnie, ale we mnie. Jest dobrze, naprawdę dobrze. Tulę Was i wypatruję na ścieżce…".

Gratulujecie Gosi znalezienia się na tej oryginalnie nowej drodze życia…?