Profil Doroty Szelągowskiej obserwuje ponad 900 tysięcy osób. Chcąc być z fanami w kontakcie, prezenterka regularnie aktualizuje jego zawartość - do Sieci wrzuca zarówno zdjęcia, jak i krótkie filmy wideo.

Reklama

W ostatnim poście, który pojawił się na dziś około południa, Dorota Szelągowska pokazała się w wyjątkowej stylizacji. Ma na sobie japoński strój, makijaż i fryzurę. Z opisu zdjęcia można się dowiedzieć, że sesja, której efektem jest to oryginalne ujęcie, odbyła się w Kioto. Prezenterka podróżuje właśnie po Japonii z przyjaciółką Małgorzatą Molską.

"Kochany pamiętniku! Dziś odbyłyśmy z Molską sesję zdjęciową stylizowaną i to w dodatku w Kioto, bo akurat byłyśmy, mogłyśmy i Molska miała urodziny. Gdyby nie miała to pewnie też byśmy zrobiły. Jutro ruszamy na Okinawę. Japonia jest super", napisała Dorota i dodała do postu hasztag #kryzyswiekuśredniego.

Reklama

Fani dosłownie zachwycili się pokazaną fotografią. W komentarzach, które opublikowali, napisali m.in. "Jaki kryzys? Nie widzę:) To jest inspiracja:)", "Matko, ja też już chcę ten kryzys", "Piękny ten kryzys wieku średniego".

W też tak uważacie?