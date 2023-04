Między Krzysztofem Ibiszem a jego obecną żoną Joanna Kudzbalską jest 27 lat różnicy wiekowej. Media raz po raz poruszają ten temat i tak często, jak tylko się da, pytają samych zainteresowanych o ich przemyślenia oraz doświadczenia związane z taką relacją.

Również w ostatniej rozmowie z portalem jastrzabpost.pl Krzysztofowi Ibiszowi postawiono pytanie o to, jakie zalety ma związek z dużo młodszą partnerką. Oto, co odpowiedział.

"Moim zdaniem akurat wiek nie ma znaczenia w miłości. Zakochujesz się i kochasz tę osobę. Tworzysz z nią związek, jeżeli jest to miłość z wzajemnością. Nie ma nic gorszego niż szalona miłość bez wzajemności, to jest bardzo trudny temat. Myślę, że takim plusem osoby starszej, czy młodszej od nas jest inna perspektywa. Pokazanie innego spojrzenia, z innego punktu. Pokazanie jakie ty czytałeś książki, co wtedy ludzi interesowało, jakie filmy, jacy filozofowie cię kręcili, których uznajesz za ważnych i dzielenie się tym wszystkim sprawia, że te dwa światy mogą się przenikać i stworzyć dodatkową wartość", stwierdził Krzysztof Ibisz.

Zgadzacie się z jego opinią?