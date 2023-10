Krzysztof Ibisz znany jest z dobrodusznego usposobienia i wiecznego uśmiechu. Tym bardziej zdumiewa wpis, który pozytywnie nastawiony do życia i świata prezenter zamieścił ostatnio w mediach społecznościowych. Fani i koleżanki Ibisza z show-biznesu nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Co takiego nawyrabiał Krzysztof Ibisz?

Reklama

Ibisz komentuje artykuł na swój temat: "Ciekawe co on jeszcze od…."

Ostatnio prezenter telewizyjny, konferansjer i przedsiębiorca zamieścił na swoim profilu na Instagramie zrzut ekranu z fragmentem jednego z artykułów na swój temat. "Krzysztof Ibisz kupił kawę na lotnisku" –głosi tytuł tego artykułu. Poniżej widać również komentarz jednego z internautów: "Ten to zawsze coś od******li".

"Ciekawe co on jeszcze od…. Uśmiechniętego dnia"- opisał żartobliwie zdjęcie Krzysztof Ibisz.

Fani docenili poczucie humoru Krzysztofa Ibisza, ale i przede wszystkim jego duży dystans do swojej osoby.

Reklama

"Uwielbiam za dystans do siebie; A to burżuj z tego Krzysztofa; Jak pan mógł, panie Krzysztofie, kupować kawę na lotnisku?; Nie wiem jak on tak mógł, to skandal" – piszą w komentarzach internauci.

Niecodzienny wpis Krzysztofa Ibisza wzbudził emocje również wśród koleżanek prezentera ze świata mediów.

"Skandalista!" – skomentowała krótko Zuza Kołodziejczyk, zwyciężczyni 3. Edycji "Top Model".

"Wiesz co Krzysiu… nie spodziewałam się tego po Tobie" – pisze w komentarzu prezenterka telewizyjna Karolina Gilon.

"Krzysiu, no kawę??? Jak mogłeś?" – ironizuje Marcela Leszczak, modelka i partnerka aktora, Miśka Koterskiego.

Reklama

Krzysztof Ibisz – gwiazda telewizji

Ibisz to jedna z najpopularniejszych polskich prezenterów telewizyjnych. Karierę rozpoczynał na początku lat 90. od pracy w Telewizji Polskiej. Debiutował jako prowadzący program "5-10-15", następnie prowadził m.in. "Czar par", "Rozmowy Jedynki", był także konferansjerem festiwali w Sopocie i Opolu oraz wyborów Miss Polonia.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

W 2000 r. związał się z Polsatem, gdzie był gospodarzem m.in. takich programów rozrywkowych, jak "Bar", "Dwa światy", "Awantura o kasę", "Życiowa szansa", czy "Gra w ciemno".

W 2010 r. Krzysztof Ibisz wydał książkę "Jak dobrze wyglądać po 40-tce", wystąpił też w sztuce "I tak Cię kocham" na deskach warszawskiego Teatru Kamienica. W 2023 r. wziął udział w show "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym wygrał dwa pierwsze odcinki.