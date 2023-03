Większość użytkowników Instagramu opublikowała dziś posty, których tematem było powitanie wiosny. Wpis o tej radosnej tematyce znalazł się także na profilu Joanny Koroniewskiej. Aktorka pokazała filmik, na którym widać, jak z szelmowskim uśmiechem na twarzy pyta męża o wrażenia z pierwszego dnia wiosny. Maćkowi nie jest jednak do śmiechu. Prezenter walczy z usuwaniem psich odchodów, w które wdepnął, spacerując po parku. To, co przykleiło mu się do buta, nazywa ironicznie przebiśniegami.

W komentarzach do postu internauci dali znać, że znają ból, z którym przyszło się mierzyć Maćkowi, bo - jak powszechnie wiadomo - kiedy z miejskich trawników definitywnie znika śnieg, psie niespodzianki wyjątkowo zaczynają rzucać się w oczy.

Zabawne nagranie?