... Ralph Kamiński to jedna z tych postaci w polskim show-biznesie, które mocno wyróżniają się poczuciem estetyki i osobowością. Być może właśnie dlatego jego fani tak ostro zareagowali na wiadomość, że ich idol będzie reklamował sieć restauracji serwujących fas food - McDonald's.

Reklama

Artysta ogłosił nową współpracę reklamować oszczędnym postem na Instagramie. W krótkim filmie widać opakowanie frytek ze słynnym logo i sięgającą po nie dłoń wokalisty. W opisie postu pojawiła się tylko data: 17.10.2022. Można się domyślać, że będzie to dzień, w którym do mediów trafi kampania marki z udziałem Ralpha.

Fani muzyka szybko zareagowali na tę wiadomość. W komentarzach starły się, jak to zwykle bywa, 2 sprzeczne fronty poglądowe. Część obserwatorów pogratulowała Ralphowi umowy z fastfoodowym gigantem. Druga wręcz przeciwnie: wyraziła zgorszenie faktem, że gwiazdor tego formatu co on zdecydował się na tego rodzaju współpracę.

Zarzucono mu m.in. promowanie niezdrowego jedzenia, przyczynianie się pogłębiania problemu otyłości - szczególnie wśród młodych ludzi, także przysłowiową "sprzedajność". Wielu ludzi napisało, że nigdy nie spodziewałoby się podobnego działania właśnie po nim - osobie, dla której wartości wydają się bardzo ważne.

Wśród głosów wspierających Ralpha nawiązano z kolei m.in. co Maty, który reklamował dokładnie tę samą markę, i jego decyzja, jak to napisano, nikomu nie przeszkadzała.

Reklama

Zobaczcie post, o którym mowa i dajcie znać, co sądzicie o sprawie.