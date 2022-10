Małgorzata Rozenek-Majdan bardzo ciężko pracuje na to, by mieć idealną sylwetkę. Niestety, nie wszyscy to doceniają...

Dokładnie 2 dni temu na Instagramowym profilu gospodyni DDTVN pojawiło się zdjęcie, na którym widać Małgosię i Radka w rockowych stylizacjach pozujących ne tle swojego luksusowego samochodu. Jak większość zdjęć Małgorzaty, tak i to zyskało ogrom polubień - prawie 30 tysięcy, ale także zachęciło internautów do dzielenia się swoimi opiniami na temat wyglądu pary. Zdecydowanej większości komentujących bardzo podobały się stylizacje zarówno Małgorzaty (szczególnie jej oryginalne, ciężkie buty od MiuMiu), jak i Radosława, ale wcale niemała grupa osób uznała też, że Małgosia ma zbyt szczupłe nogi. We wpisach pojawiły podejrzenia o anoreksję, zalecenia ograniczenia diety, a także różne negatywne oceny: "nawet nie pasują te patyczki nogi do takich buciorów"; "nogi trochę za chude, nie szczupłe a chude"; "super być szczupłym, ale taka chudość to już przesada"; "nogi - dramat". Jako że nie wszyscy podzielali te krytyczne opinie, między komentującymi - głównie kobietami - wybuchła prawdziwa wojna. Panie zaczęły się nawzajem karcić, dyscyplinować i przywoływać do porządku, a także uczyć grzeczności. Jak Wam podoba się figura i stylizacja Małgorzaty?