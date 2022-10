Maria Winiarska jest absolutną fanką swojego zięcia. Dlaczego? Między innymi, dlatego że Adam jest bardzo aktywnym ojcem i wyjątkowo chętnie zajmuje się się nieco ponadroczną córeczką.

Reklama

Aktorka powiedziała, że Andrzej bardzo stara się o to, aby równo dzielić się opieką nad dzieckiem z Zosią. Jego zaangażowanie jest tak duże, że również w nocy stara się odciążyć żonę. Wstaje do małej, jeśli trzeba, przewija i usypia. Aktualnie Zosia i Andrzej wspólnie pracują nad tym, żeby mała Nadzieja ostatecznie pożegnała się z nocnymi pobudkami. Oznacza to, że tata całkowicie przejmuje nocną opiekę nad nią.

- Kiedy ja miałam małe dzieci, to było nie do pomyślenia - powiedziała aktorka. - To były inne czasy - dodała.