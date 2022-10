Marta Kielczyk od października dołączy do Danuty Holeckiej, Edyty Lewandowskiej oraz Michała Adamczyka.

W ramach wdrażania się do roli prezenterki głównego programu informacyjnego TVP, przeprowadziła wywiad z Igą Świątek.

Tenisistka opowiadała o tym, jak radzi sobie z emocjami i jaka jest jej recepta na sukces.

W pewnym sensie musimy sami zebrać swoje doświadczenia i uczyć się na błędach. Nie ma schematu, za którym wszyscy mogą iść. Te cechy, które na pewno pomogły mi w osiągnięciu sukcesu, to profesjonalizm, determinacja i to, że nie lubię odpuszczać, zostawiać rzeczy niedokończonych. Tego nauczył mnie tata. Zbalansowane wsparcie rodziców i pamiętanie o tym, ile na siebie może wziąć małe dziecko - tata zrobił to bardzo dobrze - powiedziała.

Kielczyk zapytała też Igę o jej życie prywatne, prawo jazdy i nowe mieszkanie.

Kto będzie sąsiadem? Gdzie to mieszkanie? - dopytywała Kielczyk.

Iga nie chciała o tym mówić.

Tego nie powiem, proszę pani. Tutaj, mimo wszystko, zachowam trochę prywatności i nie będę zdradzać. Ale mam prawo jazdy od kilku miesięcy i korzystam z tego, uczę się jeździć na różnych samochodach, więc zyskuję doświadczenie. Na razie nie miałam żadnych nerwowych sytuacji na drodze. Może to wróży temu, że będę dobrze jeździć - zakończyła rozmowę.