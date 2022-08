Kontrowersyjne zdjęcie pojawiło się w Sieci w niedzielę. Ania ściągnęła uwagę obserwatorów, opatrując pierwszą fotografię "przemyśleniem", że przy "niedzieli trzeba zajrzeć do kościółka, a na kolejnym zdjęciu pokazała, jak sama wykonuje tę czynność, czyli zagląda do wnętrza kościoła przez dziurkę od klucza, eksponując przy tym nogi i pośladki.

Z dalszej części opisu fotografii można się dowiedzieć, że Ania zachęca w ten przewrotny sposób do obejrzenia nowego spektaklu ze swoim udziałem.

Wielu obserwatorów doceniło jej poczucie humoru i prowokacyjne zacięcie, ale nie wszyscy. W komentarzach pojawiły się również bardzo krytyczne opinie.

"Jak dla mnie troszkę nie smaczne, ale to ja" (pisownia oryginalna - przyp. red.) - napisał użytkownik o nicku tectosmith.

"(...) dla mnie to słabe...jedni chodzą do kościoła, inni do teatru, jeszcze inni do lidla inni do biedronki... mamy prawo chodzić gdzie chcemy... jeszcze... tak byłam dziś w kościele i tyłem miałam zasłonięty i dobrze mi z tym i pozdrawiam serdecznie (pisownia oryginalna - przyp. red.) - dodała osoba przedstawiająca się jako nudawieje.

Jeszcze inna użytkowniczka zapytała wprost: "I po co ta dupa swiecic?" (pisownia oryginalna - przyp. red.), a kajra10 zasugerowała: "Wystap w poronosie to może przestanie cie tak nosić z pokazywaniem dupy i tego czegoś z przodu. Nie masz nic do zaoferowania oprocz dupska wypiętego" (pisownia oryginalna - przyp. red.).

Te dwa ostatnie komentarze zdobyły ogromną liczbę polubień.

