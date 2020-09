Edyta Górniak i Zenek Martyniuk kilkukrotnie spotkali się na scenie podczas wakacyjnej trasy koncertowej TVP. I choć na współpracę wokalistów się nie zanosi, to autor hitu "Przez twe oczy zielone" jest wdzięczny koleżance z estrady za to, co robi dla muzyki disco polo.

Zenek Martyniuk i Edyta Górniak po raz pierwszy pojawili się razem przed publicznością podczas koncertu w Chełmie. Edyta podczas występu Zenka wbiegła na scenę, przytuliła go i zatańczyła do wykonywanego właśnie utworu. Martyniuk zachwycony gestem koleżanki serdecznie jej podziękował. Reklama Po tym incydencie wiele osób sądziło, że Martyniuk i Górniak zdecydują się na nagranie wspólnego utworu. Zenek wydawał się tym pomysłem zachwycony, Edyta jednak ucięła spekulacje i zapewniła, że ma teraz zbyt wiele projektów, na których musi się skupić i nie ma miejsca w grafiku na współpracę z królem disco polo. To może być hit tego roku. Martyniuk chce zaśpiewać z Górniak Zobacz również Podczas ostatniego z serii koncertów "Wakacyjnej Trasy Dwójki" Edyta Górniak najpierw ze łzami w oczach podziękowała TVP za możliwość występowania przed publicznością w tym trudnym czasie, a następnie tymi słowami zaprosiła na scenę króla disco polo: Jako symbol tego, że zbyt wiele jest między nami granic, nie wyznaczajmy więcej, niż musi ich być. Zapraszam na scenę mojego nowego kolegę, oto pan Zenon Martyniuk. Martyniuk w rozmowie z "Faktem" wyznał, że jest wdzięczny Górniak za takie gesty sympatii, które mogą zmienić postrzeganie muzyki disco polo: Dzięki Edycie może zakończyć się dyskryminowanie muzyki disco polo. Za te słowa mam dla niej ogromny szacunek. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał. To może zrobić dużo dobrego dla mnie i moich kolegów.