Jako piłkarz Juventusu Turyn Szczęsny zarabia krocie i spokojnie mógłby poprzestać na działalności sportowej. Jego żona Marina co prawda wciąż próbuje swoich sił w muzyce, na razie jednak jej kariera nie jest na takim etapie, by piosenkarka mogła czerpać z niej znaczące dochody. Tymczasem oboje przywykli do luksusu, markowych ubrań, drogich samochodów, podróży prywatnymi samolotami i wakacji w ekskluzywnych kurortach. Taki tryb życia wymaga sporych środków finansowych, dlatego małżonkowie postanowili zadbać o swój budżet rozkręcając wspólny interes.

Jak podaje magazyn "Flesz", Wojtek i Marina zajmują się rynkiem nieruchomości, a konkretnie kupowaniem i wykańczaniem luksusowych wnętrz. Ich inwestycje ulokowane są ponoć w całej Europie, a małżonkowie osobiście pilnują każdego etapu prac. Piosenkarka sama zajmuje się wystrojem wnętrz, piłkarz zaś dogląda strony biznesowej.

Jakiś czas temu Marina pochwaliła się także na Instagramie, że wraz z Wojtkiem są w trakcie budowy własnego domu w Warszawie.