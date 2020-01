Jak zdradził na Instagramie bramkarz, wraz z żoną wylicytowali projekt domu za ponad 40 tysięcy złotych:

Dziekuje @karpielsteindel.architektura za wspieranie @fundacjawosp ❤️ i wystawienie na licytacje swoja prace! Dla mnie i @marina_official to najlepiej wydane pianiazki.

Zachecam wszystkich aby wspierac jak co roku Wielka Orkiestre Swiatecznej Pomocy. Do konca swiata i o jeden dzien dluzej ❤️

Jednym z założycieli pracowni architektonicznej, której projekt kupili Szczęśni jest Jan Karpiel - Bułecka, brat Sebastiana, lidera Zakopower. Biuro to specjalizuje się w projektach inspirowanych architekturą zakopiańską, dlatego fani piłkarza zaczęli dopytywać, czy swój dom planuje postawić w polskich Tatrach. Wojciech i Marina nie zdradzili jednak, gdzie będą realizować zakupiony na aukcji WOŚP projekt.