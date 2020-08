Kuba Wojewódzki jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, a spora część jego postów to reklamy produktów i marek, z którymi współpracuje. I choć większość gwiazd i celebrytów decyduje się na reklamy na swoich profilach, niewielu może liczyć na takie stawki, jakie otrzymuje Kuba.

Dziennikarz postanowił więc podzielić się z fanami swoim przepisem na sukces i jak zwykle z przymrużeniem oka opublikował instrukcję jak "zarobić 10 średnich krajowych za jeden post na Instagramie":

1. Załóż konto

2. Nie przerabiaj zdjęć, zostaw to tym co nie przerobili swoich problemów.

3. Pisz co myślisz a nie to co myślą inni.

4. Nie używaj zwrotów typu ~ Piątek, piąteczek, piątunio tudzież Wakajki.

5. Przejrzyj sobie konta np.

@michalpirog

@tomaszkammel

@filip_chajzer

6. I pod żadnym pozorem nie rób tego co oni.

7. Pozwól sobie na luksus bycia nielubianym.

8. O takich więcej piszą.

9. Taki mamy klimat.

10. Wystawiaj fakturę.

Wpis Kuby skomentował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Odniósł się jednak nie do instrukcji, a do książki, z którą pozuje Kuba:

Jerzy Zajadło - naprawdę warto czytać :) Nasz najlepszy filozof prawa

Z Adamem Bodnarem zgodziła się Aleksandra Kwaśniewska:

@adbodnar u nas w rodzinie uważa się tak samo 🙂. Pozdrawiam.