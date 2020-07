Michał Wiśniewski kilka miesięcy temu po raz szósty złożył przysięgę małżeńską. To jednak nie koniec zmian w życiu muzyka, bowiem właśnie okazało się, że jego obecna żona jest w ciąży. Co ciekawe, dla małżonków będzie to pierwsze wspólne, ale w sumie dziewiąte dziecko.

Zarówno Michał, jak i jego małżonka Pola mają bowiem po czworo pociech. Kiedy na świecie pojawi się ich syn, bądź córka, będzie dziewiątym członkiem tej gromadki. Reklama Fakt, iż 5. żona Wiśniewskiego spodziewa się dziecka, wyszedł na jaw przy okazji II tury wyborów prezydenckich. Pola Wiśniewska towarzyszyła bowiem mężowi podczas oddawania głosu, a na tę okazję wybrała bardzo obcisłą sukienkę. Kreacja mocno podkreśliła jej ciążowe kształty. Jak twierdzi Pudelek, pani Wiśniewska jest w trzecim, bądź czwartym miesiącu ciąży. Przypomnijmy, iż Michał Wiśniewski jest już ojcem czwórki dzieci. Muzyk doczekał się syna Xaviera i córki Fabienne z małżeństwa z Martą "Mandaryną" Wiśniewską oraz dwóch córek (Vivienne i Etiennette) z małżeństwa z Anną Wiśniewską. Gratulujemy kolejnej pociechy i z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie, jakie imię tym razem rodzice wymyślą dla maleństwa.