O zamknięciu firmy, w którą włożyła wiele serca, zaangażowania, a także czasu i środków finansowych, Agnieszka Kaczorowska poinformowała na Instagramie. Powodem zamknięcia szkoły tańca jest pandemia koronawirusa, a dokładnie restrykcje związane z funkcjonowaniem takich miejsc:

Drodzy, ten post nie należy do najłatwiejszych... W sumie miałam przemilczeć temat, ale jest tu ze mną od lat grono ludzi, którzy mi kibicują, którzy dobrze mi życzą i którzy obserwowali wszystkie punkty zwrotne mojego życia. Teraz też taki nastąpił. Wielu z Was uczestniczyło wirtualnie lub w rzeczywistości w działalności mojej szkoły tańca, którą otworzyłam we wrześniu 2017 roku. Przyszedł moment, aby podzielić się z Wami skutkami „trudnej wiosny”. Niestety w połowie marca @danceworld_by_a_kaczorowska jak wszystkie inne szkoły musiało zawiesić zajęcia. Byliśmy zbyt młodą firmą, aby zbudować wcześniej zaplecze finansowe, które pozwoliłoby nam przetrwać tak niespodziewane wydarzenie jak pandemia.

Agnieszka wyjaśniła swoim fanom, że nie chciała ratować szkoły kosztem domowego budżetu:

Stanęłam przed dużym dylematem - inwestować w ten biznes nasze prywatne pieniądze czy odpuścić. Ból serca ogromny, bo byłam bardzo emocjonalnie związana z tym miejscem. Włożyłam w to mnóstwo pracy, czasu, energii, zaangażowania. Mimo tego decyzja nie była taka trudna. Zgodnie z moimi wartościami, gdzie rodzina jest na pierwszym miejscu, wiedziałam że nie mogę ryzykować. Mamy dom, dziecko, a kiedy tak naprawdę szkoła mogłaby wrócić pełną parą do gry, nie wie nikt. Nie podjęłam ryzyka. Nie mogłabym też zaczynać wszystkiego od początku. Nie teraz, kiedy jestem przede wszystkim mamą.

Tancerka dodała, że nie martwi się o swoją przyszłość, bowiem szkoła tańca nie była jej jedynym źródłem dochodu:

#DANCEWORLD zakończyło swoją działalność. Jest mi przykro, ale jak to ja, szukam pozytywów i jestem wdzięczna za moc doświadczenia, które przez te 3 lata zyskałam.💪🏻 To miejsce przyniosło mi też mężczyznę mojego życia, więc wiem że wszystko jest po coś.😉 Cieszę się również, że tak ułożyliśmy sobie życie, że mamy kilka źródeł dochodu. Możemy wybierać, których projektów się podejmujemy. Ja decyduję się tylko na te, przy których mogę łączyć swobodnie życie prywatne z zawodowym. I wiecie co? Wiem też, że gdy robi się pewna wolna przestrzeń to nagle przychodzi coś nowego... może coś gdzie znów będę latać niczym motyl na wietrze zwanym pasją.✊🏻🦋

Na koniec tancerka podziękowała swoim współpracownikom i osobom wspierającym jej szkołę.

