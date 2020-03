Przed przeprowadzką Agnieszka wraz z rodziną mieszkała w niedużym, jednopokojowym mieszkaniu tancerki. Tuż przed narodzinami córeczki Kaczorowska i jej mąż rozpoczęli budowę domu.

Reklama

Pierwszym pomieszczeniem, jakie celebrytka pokazała swoim fanom na Instagramie był pokój małej Emilki. Urządzony w pastelowych barwach i z pięknymi naklejkami na ścianach wzbudził zachwyt jej fanów.

Ostatnio zaś Agnieszka postanowiła pochwalić się jadalnią. Dodała przy tym, że epidemia zmuszająca wszystkich do pozostania w domach to dla niej czas na wykańczanie domu:

To że jesteśmy teraz cały czas w domu pozwala nam zająć się ostatnimi niedoróbkami... ale przede wszystkim pozwala nam nacieszyć się naszym miejscem na ziemi. Kocham nasz dom! Choć dalej w 100% nie jest gotowy...to uwielbiam wszystko co już jest! I uwielbiam to jak się tu czujemy!❤️ #Pelakinanowym #Pelakowelove - napisała pokazując zdjęcia pomieszczenia, którego głównym elementem jest piękny drewniany stół

Kaczorowska zdradziła także, że najtrudniej było jej dojść z mężem do porozumienia w kwestii krzeseł:

Jadalnia. To tu zajadamy wszystkie posiłki i to tu będą odbywać się rodzinne spotkania. Marzyłam o dużym drewnianym stole i właśnie taki prosto z moich marzeń wykonali dla nas @achdeco_polska ❤️ Krzesła znaleźliśmy w @meble_rosanero ... choć co do ich wyglądu chyba najbardziej nie mogliśmy dojść do porozumienia z @maciek.pela 🙈 Udało się ! Jest bosko, wygodnie, przytulnie, funkcjonalnie, słonecznie, przejrzyście! 🥰😍❤️