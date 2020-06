Kilka lat temu Ewa Minge wytoczyła proces chirurgowi plastycznemu, który w programie Agnieszki Szulim komentował rzekome ingerencje chirurga plastycznego w wygląd twarzy Ewy Minge.

Ja chyba nie przeszłam w życiu bardziej upokarzającej drogi. Po badaniach lekarza biegłego, powołanego przez sąd, którego nie znałam, ewidentnie wynika, że nie mam żadnych operacji plastycznych twarzy! W związku z tym wydawało mi się, że sprawa będzie prosta i zakończona. Sąd pierwszej instancji zawyrokował moją wygraną. - wyznała w jednym z wywiadów. I choć pozwany lekarz odwołał się od wyroku, a sąd wyższej instancji uznał, że nie znieważył on projektantki, Minge była zadowolona, że udało jej się udowodnić, iż żaden chirurg plastyczny nie ingerował w jej rysy twarzy.

Ostatnio zaś projektantka zmieniła podejście, bowiem sama na Instagramie zamieściła relację z tego, jak zyskała nowy owal twarzy:

Głos oddany w wyborach a później moj wybór na starość . Ciąg dalszy odbudowywania tego co czas zepsuł i różne inne koleje losu . Była i w tym moja głupota . Jak już pisałam od roku oddałam się w ręce @drplatkowska i jej zespołu w @klinika_anclara . Czynią cuda . Dzisiaj dr.Ania zajęła się moim konturem twarzy . Po uporaniu się z nadmierną objętością moja skóra zaczęła wisieć ,dosłownie . Nadmiar ,który przez ostatnie 10 lat był niezauważalny ,bo twarz notorycznie drastycznie opuchnięta , po usunięciu balona okazał się sporym problemem . Ale dla mnie i tak te zwisy były o niebo piękniejsze od dyni, którą jeszcze niedawno miałam zamiast twarzy . Mówię :niech sobie wisi !!!😂🤪. Ale Ania mówi :nie, nic wisieć nie będzie . Wpierw odbudujemy kondycję organizmu , wpłynie to na skore , która dostanie kopa od wewnątrz . Dorzucimy do tego laser i inne mądre zabiegi jak mezoterapia , masaże limfatyczne i kilka innych (o których wkrótce opowiemy ). Po doprowadzeniu skory do elastyczności ,wzmocnimy ją nićmi, co ostatnio uczyniłyśmy i dokończymy dzieło wolumetrią żuchwy . I tak dzisiaj zupełnie bezbolesnie otrzymałam nową żuchwę 😂i w komplecie konturowanie podbródka . Ważne ,że twarz nie zyskuje żadnej objętości ,na co po latach cierpienia jestem przeczulona . Wszystko tylko nie wypełniacze ! Okazuje się ,ze właściwie podane nie zmieniają rysów twarzy a zwyczajnie odświeżają jej kontur i napięcie skory w najbardziej newralgicznych miejscach . Słynne chomiczki zniknęły a jak oceniły dziewczyny ...żuchwa żyleta ! Przypominam tym, którzy marzą o godnej starości ,ze to ich wybór , moj jest taki jak wielu innych kobiet, które wręcz zalały mnie fantastycznymi wiadomościami i pytaniami .

Fani Ewy Minge w komentarzach zachwycali się rezultatem i gratulowali projektantce odwagi w mówieniu o zabiegach upiększających.