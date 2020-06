Tydzień temu na swoim Instagramie Wojewódzki pochwalił się zdjęciami z opustoszałego lotniska oraz prywatnym samolotem, który wynajął by polecieć do Chorwacji. Fani niepokoili się wówczas, czy Kuba zdąży wrócić do kraju na wybory.

Dziennikarz zachował się jednak odpowiedzialnie i zadbał o to, by mógł oddać swój głos za granicą. Wczoraj na Instagramie pokazał zdjęcie z Konsulatu Honorowego w Splicie. Kuba głosował tam razem z Robertem Makłowiczem.

Panowie cieszyli się wspólnie urokami Chorwacji już dzień wcześniej, czego dowodem było ich wspólne zdjęcie opublikowane przez Kubę:

My już wiemy na kogo... 🇵🇱✌️Do zobaczenia w niedzielę - napisał wówczas

Wygląda na to, że Kuba Wojewódzki i Robert Makłowicz dobrze czują się w swoim towarzystwie. W końcu mają sporo wspólnych tematów, wszak Kuba uruchomił niedawno sieć własnych lokali gastronomicznych. Czy w związku z tym, ta przyjaźń przerodzi się we współpracę biznesową?