Będąc w długo wyczekiwanej ciąży Małgorzata Rozenek zapowiadała w wywiadach, że zamierza zrobić sobie kilkumiesięczny urlop macierzyński, by nacieszyć się nowym członkiem rodziny. Plany jednak uległy zmianie, bowiem celebrytka powróciła na plan "Projektu Lady" zaledwie dwa tygodnie po porodzie.

We wczorajszym poście opublikowanym na Instagramie, Rozenek wyjaśniła, że musiała znacznie skrócić swój urlop macierzyński, bowiem pandemia koronawirusa zmieniła grafik produkcyjny. Celebrytka podziękowała także produkcji oraz stacji TVN za to, jakie warunki pracy jej stworzono:

Zdjęcia do Projektu Lady 5 ruszyły pełną parą👍 nie ukrywam, że na początku byłam przerażona perspektywą powrotu na plan dwa tygodnie po urodzeniu dziecka. Pierwotnie zdjęcia miały ruszyć w marcu i potrwać do połowy kwietnia, ale epidemia wszystko pokrzyżowała. Miałam dzięki temu piękną, książkową końcówkę ciąży, co bardzo ucieszyło mojego lekarza prowadzącego, który się śmiał, że trzeba było światowej pandemii żebym zaczęła się zachować jak kobieta w ciąży 😂 tak dobrze się czułam, że trudno mi było zwolnić, ale jak świat zwolnił to ja tez siłą rzeczy 😁 kiedy zdjęcia się przesunęły wiadomo było, że musimy wejść na plan dosyć szybko po moim porodzie. Cykl produkcyjny tego wymaga. Montaż, postprodukcja to wszystko zajmuje dużo czasu, a jak chcemy zdążyć na wrzesień 🤷‍♀️ tu muszę bardzo podziękować stacji @tvn.pl i @goldenmediapolska którzy stworzyli mi niesamowite warunki powrotu do pracy. Szacunek dla mojej nowej sytuacji, uwzględnienie potrzeb mamy karmiącej, zrozumienie, że teraz trochę inaczej (co nie znaczy gorzej) wygląda moje zaangażowanie w plan, to są te aspekty, które pozwoliły mi komfortowo wrócić do pracy😁

Rozenek przyznaje, że ma świadomość, iż znajduje się w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, bowiem większość kobiet nie może liczyć na tak szczególne traktowanie przez pracodawców:

Marzy mi się, żeby każdy pracodawca w Polsce był w stanie stworzyć takie warunki powrotu po urodzeniu dziecka, dla swoich pracownic. Wiem, że tak nie jest i tym bardziej doceniam warunki jakie mi i mojej rodzinie stworzono 🙇‍♀️🙏❤️ @goldenmediapolska pracujemy razem od początku i mam nadzieję, że najlepsze dopiero przed nami 😁 love ❤️ tymczasem piąty sezon @projekt.lady.tvn zapowiada się wspaniale😁 nowe uczestniczki, które na razie są baaardzoooo niegrzeczne😜 nowi eksperci, którzy są pełni zapału i „stare” mentorki i prowadząca😂😂😂 to będzie najlepsza edycja💪 Całusy dla wszystkich 😘 i biorę się do roboty 👍😜