Henryk Majdan urodził się 10 czerwca. Jego rodzice długo i wytrwale walczyli o to, by pojawił się na świecie. Kilka nieudanych prób in vitro, poronienie, lata stresów i poświęceń, ale w końcu szczęście się do nich uśmiechnęło. Dla Radosława Majdana, który nie miał dotychczas własnych dzieci, tak wyczekany syn to ogromna radość.

Nic więc dziwnego, że sportowiec postanowił uczcić swój pierwszy Dzień Ojca:

Kiedy rok temu składałem w ten dzień życzenia mojemu Tacie, po cichu marzyłem żeby otrzymać kiedyś takie życzenia. Dziś jestem najszczęśliwszym Tatą na świecie ❤️ dziękuje Małgosiu ❤️ Henryk #dzidziuśmajdana

Szczęściem męża pochwaliła się także Małgorzata Rozenek, która na swoim profilu napisała:

Jeszcze trochę minie zanim Henio narysuje Tacie laurkę, ale już dziś ze wzruszeniem świętujemy pierwszy dla Radzia #dzienojca ❤️ to takie piękne chwile...