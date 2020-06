Są nietypową parą o bardzo oryginalnych życiowych pasjach, dlatego ich randki nie wyglądają standardowo. Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski mają swój przepis na romantyczny wieczór, którym podzielili się z fanami na Instagramie. Ich pomysł zamiast kolacji we dwoje, zakłada dzielenie się posiłkami z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują:

Reklama

JAK ROMANTYCZNIE SPĘDZIĆ SOBOTĘ?😍❤️

👉 Daj się zaprosić na randkę 👉 Zaproś kumpla swojego narzeczonego do pomocy. (Jak nie masz narzeczonego to zaproś kogoś innego) 👉 Zapakuj cały bagażnik obiadami (zupa, krokiety, pierogi, owoce, ciasto) 👉 Rozwieź jedzenie osobom starszym, które potrzebują wsparcia w czasie pandemii w ramach akcji SENIOR W KORONIE (prowadzi ją grupa wolontariuszy na Facebooku)

DZIŚ ŁĄCZNIE ZOSTAŁO ROZWIEZIONYCH 50 POSIŁKÓW😜 👉 ZACHĘĆ INNYCH DO DZIAŁANIA! Możecie przyłączyć się do zbiórki, rozwozić obiady, wykupić i dowieźć lekarstwa, zrobić cokolwiek dla starszych osób, którym w tym okresie jest szczególnie trudno❤️ 👉 Po zrealizowaniu powyższych punktów możecie zjeść wspólny posiłek i udać się na zasłużony spoczynek. Z samym narzeczonym, bez kumpla🤪

Fani byli zachwyceni postawą Martyny i Przemka. Niektórzy zauważyli także, że Wojciechowska w końcu potwierdziła fakt, że jest z Kossakowskim zaręczona.