Annie Musze wielokrotnie wytykano fakt, iż nie jest profesjonalną aktorką, bowiem nie skończyła szkoły filmowej. Ona nigdy się tymi uwagami nie przejmowała, bowiem doświadczenie w występowaniu przed kamerą zdobywała już jako 9 letnia dziewczynka. Jej debiut filmowy to poważna sprawa, bowiem reżyserował ją sam Andrzej Wajda. A jak do tego doszło, aktorka opisała wczoraj na swoim Instagramie:

wczoraj minęło 30lat od premiery filmu „Korczak” rez. Andrzej Wajda w roli tytułowej Wojciech Pszoniak.

30lat (i trochę) odkąd zmieniło się moje życie... nie żyje przeszłością, nie wspominam... ale obiecałam Wam, ze z okazji 30lecia trochę pogrzebię w swojej pamięci ... a było to tak: na przesłuchanie (casting) do Wajdy miał jechać moj przyjaciel, ja miałam tylko towarzyszyć, popatrzeć cyt. „jak wyglada wielki świat od kulis”. trochę przypadkiem wzięłam udział... wygrałam role dziewczynki numer naście, jako tło, wypełnienie Domu Korczaka.

Szybko jednak z dziewczynki z tła, Anna Mucha stała się jedną z głównych postaci dziecięcych w filmie. A wszystko dzięki temu, że nigdy nie brakowało jej odwagi:

Pamietam jak pierwszego dnia na planie Dziewczynka nr1 dostała zadanie aktorskie, którego wykonania natychmiast odmówiła, popłakała się i zrezygnowała. wtedy niewiele się zastanawiając podeszłam do takiego poważnego pana, który był w centrum wszystkich wydarzeń i sięgając za jego rękaw powiedziałam: „jak ona nie chce to ja mogę to zrobić”. Pan powiedział charakterystycznym tonem „noo dziewczynko, to zagraj mi to...!” a później spytał jak się nazywam „Ania Mucha proszę Pana” i tak zostałam ... „Muszką” #andrzejwajda #film #korczak #memories #wojciechpszoniak #jubilee

Po "Korczaku" przyszły kolejne role w takich filmach, jak "Przeklęta Ameryka" czy "Lista Schindlera". Popularność przyniosły jej filmy, w których zagrała jako nastolatka, czyli "Panna Nikt" i "Młode Wilki". Od dłuższego czasu Annę Muchę oglądać może głównie w komediach romantycznych i serialu "M jak miłość", w którym gra od 17 lat.