Daria Ładocha sympatię internautów zdobyła jako blogerka. Jej blog tematyce kulinarnej "Mamałyga" od dawna cieszy się ogromną popularnością.Darię można też oglądać w "Dzień Dobry TVN", gdzie gotuje na żywo. Wraz z córkami prowadzi także program "Patenciary" na antenie Food Network. Jest autorką książek "Gotuj zdrowo dla dzieci" i "W mojej tajskiej kuchni".

Reklama

W rozmowie z Plejadą Daria zdradziła, że zanim zajęła się prowadzeniem bloga, próbowała swoich sił w innych miejscach. Wydawała magazyn ślubny, pracowała w międzynarodowym wydawnictwie jako redaktorka działu uroda, była zatrudniona w agencji reklamowej a także, jako asystentka Dawida Wolińskiego.

Współpracę z projektantem Ładocha wspomina bardzo. W wywiadzie zdradziła ich wspólną tajemnicę:

Dawid do dzisiaj mówi do mnie Salomea, bo kiedyś powiedziałam mu, że mam tak na trzecie imię. Nie mógł uwierzyć, jak mogłam sama nadać sobie takie imię. (śmiech) Zawsze, gdy mnie widzi, krzyczy: "jest i moja Salomea". Nikt nie wie, o co chodzi i wszyscy się na nas dziwnie wtedy patrzą. (śmiech) Muszę przyznać, że dobrze nam się pracowało. Dawid jest urodzonym dżentelmenem. Ma w sobie coś takiego, że każda kobieta w jego towarzystwie czuje się wyjątkowo. Mężczyźni powinni uczyć się od niego sztuki okazywania zainteresowania kobietom