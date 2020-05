Kwarantanna to czas, który nie sprzyjał staraniom o piękną sylwetkę. Przekonała się o tym Anna Kalczyńska, która właśnie pożaliła się swoim fanom na to, jak w ostatnich tygodniach zmieniła się jej figura. Dziennikarka uznała, że to ostatni dzwonek by wziąć się za siebie.

Zamknięcie w czterech ścianach, wieczory spędzane przed telewizorem, domowe wypieki - to tylko niektóre z czynników mających wpływ na to, że dla wielu osób narodowa kwarantanna zakończy się dodatkowymi kilogramami. Reklama Anna Kalczyńska zawsze prezentowała nienaganną sylwetkę, jednak tygodnie domowego zamknięcia sprawiły, że dziennikarka nie jest zadowolona ze swojego obecnego wyglądu. Na swoim Instastories pokazała zdjęcia, na których zaznaczyła nawet, jak zaokrągliła się jej figura. Widzicie to, co ja? Jak dla mnie ostatni dzwonek – napisała. Fani Anny Kalczyńskiej jednak nie zawodzą i niemal pod każdym publikowanym przez nią zdjęciem zachwycają się jej urodą i figurą.