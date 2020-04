Trzy dni temu rząd zniósł wprowadzony w skutek pandemii zakaz wchodzenia do lasów i parków. Upragnieni kontaktu z naturą Polacy mogą więc wybrać się na spacer, jednak pojawiło się inne zagrożenie, na które powinniśmy zwrócić uwagę, a mianowicie susza. Przykładem tego, jak niebezpiecznym jest ona zjawiskiem, jest trudny do opanowania pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Kinga Rusin na swoim profilu na Instagramie postanowiła zwrócić uwagę swoich fanów na tę kwestię i przy okazji zaapelować o właściwe zachowanie podczas spacerów po lasach:

Kochani! Przeczytajcie i podajcie proszę dalej. To ważne! Od dziś można już wchodzić do parków i lasów. I całe szczęście, bo kontakt z przyrodą to zdrowie dla naszego ciała i ducha. Ale wchodząc teraz do lasu uważajmy, żeby nie zaprószyć w nim ognia! Mamy w Polsce straszną suszę. W niektórych rejonach, po bezśnieżnej zimie, na wiosnę nie spadła kropla deszczu. Wysychają nawet biebrzańskie mokradła, obniżył się znacznie poziom wody w rzekach i jeziorach, a także poziom wód gruntowych. Wilgotność leśnej ściółki jest dramatycznie niska, dlatego w wielu miejscach został ogłoszony trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wystarczy niedopałek albo rzucone szkło żeby bezpowrotnie stracić coś, czego tak bardzo dziś potrzebujemy. Co gorsza w najbliższych dniach, a nawet tygodniach nic się nie zmieni na lepsze.

Aby zilustrować powagę problemu, dziennikarka przytoczyła kilka statystyk:

Od początku roku lasy w całej Polsce płonęły ponad 2 tys. razy. Tylko w ciągu jednego dnia, 12 kwietnia, wybuchło aż 147 pożarów. Łącznie od początku roku straciliśmy ok. 240 ha lasów... Tak źle nie było od dawna. Biorąc pod uwagę zwiększane sukcesywnie od 5 lat kwoty na wycinkę drzew, w tym starodrzewia, Polska traci w zastraszajacym tempie swoje zielone płuca, my miejsca odpoczynku, a dziko żyjące zwierzęta swój dom. Chrońmy to co pozostało!

Na zakończenie Kinga Rusin zaapelowała do swoich fanów o oszczędzanie wody:

I oszczędzajmy wodę! Jeżeli sprawdzą się długoterminowe prognozy to lato może być wyjątkowo upalne i, niestety suche.