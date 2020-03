El Dursi pochwaliła się bowiem na swoim Instagramie, że w drodze z lotniska do domu, wpadła do swojego kolegi, który ma piekarnię, po chleb, za którym tak bardzo tęskniła będąc na Bali. Internauci nie kryli swojego oburzenia i zarzucili Klaudii ignorancję i łamanie zasad kwarantanny, mówiących, że osoba, która jest do niej zobowiązana, ma absolutny zakaz bezpośredniego kontaktowania się z innymi ludźmi i powinna niezwłocznie z lotniska udać się do miejsca, w którym spędzi najbliższe dwa tygodnie.

Wyprawa po chleb odbiła się tak szerokim echem w mediach społecznościowych, że Klaudia postanowiła odnieść się do zarzutów internautów. W nagraniu opublikowanym na Instagramie wyjaśnia:

Jak wiecie, wróciłam z trzymiesięcznej podróży z Bali. Przez ostatni czas towarzyszyła mi moja mama. Wczoraj wylądowałyśmy. Chciałam nadmienić, że osoby, które podróżują, wracają do Polski, potem wsiadają w komunikację miejską. Każda osoba ma 24 godziny, aby dostać się do domu. Ja miałam samochód podstawiony pod lotnisko. Wsiadłam tylko ja i moja mama do samochodu i musiałyśmy się przetransportować do Bydgoszczy

Postanowiłam, że nie będę robiła żadnych zakupów, ponieważ byłoby to z mojej strony nieodpowiedzialne, ale chciałam od mojego kolegi odebrać chleb i o to jest cała ta afera. Podjechałam pod blok, miałam założoną maskę, zdezynfekowane wcześniej ręce, wysiadłam z samochodu dosłownie na 10 sekund. Nie zbliżałam się do niego, nie witałam się, nie naraziłam nikogo tym moim zachowaniem na cokolwiek. Jest mi przykro, że posądzacie mnie o to, że jestem nierozważna. Podjechałam do niego w drodze do domu

Na zakończenie El Dursi dodała, że ze względu na kwarantannę, jeszcze przed 2 tygodnie nie będzie mogła zobaczyć się z dziećmi:

Podjęłam zresztą też inną bardzo ważną decyzję. Nie wróciłam do mojej rodziny, do mojego partnera, do moich dzieci. Przez kolejne dwa tygodnie będę zamknięta z moją mamą w domu i nie spotkam się z moimi dziećmi. To nie było łatwe, żeby podjąć taką decyzję. Jestem bardzo rozważna i jeżeli możemy zrobić coś, żeby pomóc sobie i innym to to róbmy. Zostańmy bezpieczni i zdrowi, tego Wam życzę.