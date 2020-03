Paulina i Maciej Kurzajewscy byli małżeństwem przez 23 lata, Pierwsze plotki o kryzysie w ich związku pojawiły się rok temu, jednak dopiero po kilku miesiącach Smaszcz-Kurzajewska przyznała, że jej relacja z mężem faktycznie się zmieniła i oboje podjęli decyzję o rozwodzie. W przeciwieństwie do wielu innych par show biznesu rozstali się w zgodzie i bez zbędnego prania wzajemnych brudów w mediach.

Ostateczną decyzję o rozwodzie otrzymali pod koniec stycznia. Teraz zaś dziennikarka w rozmowie z "Twoim Imperium" wyznała, że bardzo kibicuje temu, by jej były mąż ułożył sobie życie u boku innej kobiety:

Uważam, że to byłoby dobre dla jego zdrowia psychicznego i fizycznego. Dla mnie bardzo ważne jest, by była to osoba, która będzie szanować przeszłość Maćka i nie będzie mieć nic przeciwko naszym dzieciom.

Smaszcz-Kurzajewska dodała także, że mogłaby zaprzyjaźnić się z nową ukochaną byłego męża. A czy ona sama szuka nowego związku?:

Na razie absolutnie o tym nie myślę - stwierdziła.